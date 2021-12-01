Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

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За останні два тижні курс долара в Україні виріс на понад 1 гривню, аналітики та Нацбанк пов'язують це із загостренням ситуації на сході та погашенням боргів перед виробниками "зеленої" енергетики.

Загроза військового загострення

Опитані ЕП аналітики зазначають, що ключовими у визначенні курсу гривні наразі є новини про стягнення Росією військ до кордонів з Україною. Про концентрацію військ як про додатковий фактор впливу на курс розповіли також у Нацбанку.

"На початку минулого тижня ринок відреагував на інформацію, що містилася в інтерв’ю Буданова (планування Росією вторгнення в Україну у січні-лютому)", – коментує ЕП аналітикиня Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Вона пояснює, що негативні настрої на ринку посилилися в п’ятницю, 26 листопада, після заяви на пресконференції президента Зеленського про те, що в Україні планується державний переворот із залучення Ріната Ахметова.

"Очікування посилення протистояння між Зеленським і Ахметовим, що в будь-якому разі призведе до зростання невизначеності", - продовжила Ахтирко. Новини про ймовірне загострення військової агресії негативно впливають на настрої нерезидентів, зокрема на їхні наміри інвестувати у реальний сектор економіки або державні ОВДП.

Також на курс гривні вплинуло погіршення ситуації на світових фінансових ринках та товарних ринках. "Як наслідок, експортна виручка ослаблюється, натомість витрати на імпорт енергоносіїв зростають", – пояснив трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Розрахунки з виробниками "зеленої" енергії

15 листопада "Гарантований Покупець" погасив заборгованість перед більшістю виробників "зеленої" енергії. Останні отримали на свої рахунки 16 млрд грн. Для здійснення цих розрахунків оператор передачі "Укренерго" напередодні випустив єврооблігації на 825 млн доларів.

Отримані валютні кошти Укренерго продавав на міжбанківському ринку. Ці операції з продажів спровокували різке зміцнення гривні у першій половині листопада 2021 року. Тоді Нацбанк здійснив рекордні за останні 2 роки інтервенції з викупу валюти до резервів.

Як пояснили в НБУ, після отримання виплат від ГарПоку значна частина "зелених" конвертувала ці кошти назад у валюту, чим спровокувала зростання попиту та відповідне знецінення гривні.

Податковий календар

У Нацбанку зазначили, що курс гривні, як правило, послаблюється після завершення періоду сплати квартальних податків, зокрема податку на прибуток підприємств.

"Зазвичай в цей період пропозиція валюти дещо зменшується і досягнутий до 20 числа другого місяця кварталу рівень курсу часто сприймається учасниками ринку як локальний курсовий максимум," – пояснили у регуляторі.

Чого чекати від долара найближчим часом?

Надалі основним фактором, який впливатиме на курс гривні аналітики називають новини про ймовірність військового вторгнення.

"Цей ризик загострився минулого тижня, що стурбувало інвесторів, через що вони відреагували доволі негативно. Інвестори почали продавати все, що пов'язане з Україною", - додає Віталій Сівач з ICU.

Крім тиску на курс національної валюти, новини про військове загострення на сході та про протистояння влади з Рінатом Ахметовим впливають на українські облігації, що торгуються як на зовнішніх ринках, так і всередині країни.

Наприклад, облігації "ДТЕК" взагалі обвалилися після заяви президента Зеленського щодо можливої підготовки держперевороту із залученням Ріната Ахметова. Разом з ними продовжували падати і євробонди України.

"Мабуть, тренд на ослаблення гривні лише починається з огляду на відкладену потребу в поповненні запасів газу", додають в ICU.

Там прогнозують, що до кінця року долар може коштувати 28,5 грн. На початок 2022 року аналітики ICU прогнозують 29-29,5 грн за долар, однак додають, що темпи девальвації багато у чому залежатимуть від розвитку військової агресії РФ.

З ними погоджуються у Concorde Capital.

"Якщо ситуація стабілізується в той чи інший спосіб і не буде погіршуватися (принаймні, у сприйнятті учасників валютного ринку), то можна очікувати, що зростання курсу припиниться і буде можлива корекція, оскільки суттєвих фундаментальних чинників для швидкого послаблення курсу зараз немає. У разі подальшого зростання потоку негативних новин знецінення валюти продовжиться", - зазначає Євгенія Ахтирко.

Вона також прогнозує, що на початку грудня долар коливатиметься у коридорі 27,2-27,5 грн за долар.

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук, ЕП