За 2019 рік промисловість України впала майже на 2%, за грудень — на 8,3%

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Про це повідомляє прес-служба Держстатистики.

В порівнянні з 2018 роком виробництво електронних станків впало на 16%, текстильне виробництво майже на 10%, металургійне на 3,1%.

Виробництво у хімічній промисловості виросло на 3-5%

У грудні 2019 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів зменшився на 8,3% менше в порівнянні з груднем 2018 року.

"У 2019 році порівняно із 2018р. індекс промислової продукції становив 98,2%, зокрема у добувній промисловості та розробленні кар’єрів — 100,0%, переробній — 98,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 95,9%", - повідомляють у Держстаті.

По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.

Найбільше промисловість в 2019 році виросла у Вінницькій (13%) та Одеській областях (7%).

Нагадуємо:

За даними міністерства економіки у річному вимірі очікувалося падіння в 0,6%

Металургійні підприємства України за підсумками 2019 року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тонн з 21,1 млн тонн.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.

Економічна правда