Гривня за рік сильно зміцнилася до долара та євро
Середа, 1 січня 2020, 10:00
Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.
Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку.
Найвищий курс гривні до долара у 2019 році було зафіксовано 26 грудня - 23,25 гривні. Найнижчий - 28,27 гривні 11 січня.
Офіційний курс євро станом на 1 січня 2020 року становить 26,42 гривні, тоді як рік тому становив 31,71 гривні. За рік гривня зміцнилася до європейської валюти на 20%.
Олександр Колесніченко, ЕП
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