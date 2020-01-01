Гривня за рік сильно зміцнилася до долара та євро

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Про це йдеться в даних на офіційному сайті Національного банку.

Найвищий курс гривні до долара у 2019 році було зафіксовано 26 грудня - 23,25 гривні. Найнижчий - 28,27 гривні 11 січня.

Офіційний курс євро станом на 1 січня 2020 року становить 26,42 гривні, тоді як рік тому становив 31,71 гривні. За рік гривня зміцнилася до європейської валюти на 20%.

Олександр Колесніченко, ЕП