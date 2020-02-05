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Українцям спростили працевлаштування в Литві

Середа, 5 лютого 2020, 19:10
 

Верховна рада ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Литви про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції.

За відповідний законопроєкт № 0021 проголосували 324 народні депутати.

Ця угода має на меті забезпечити належний захист прав українських громадян у Литві, зокрема сприяти детінізації процесів працевлаштування. Відповідно, йдеться про захист і литовських громадян, які планують працювати в Україні.

Президенти України і Литви підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції у грудні 2018 року.

Як відомо, українці вже стали найбільшою громадою іноземців у Литві.

Європейська правда

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Литва міграція Верховна рада

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