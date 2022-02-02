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Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну

Середа, 2 лютого 2022, 20:50
 
фото: рбк-україна

Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, передає БЕЛТА.

У Білорусі кажуть, що таке рішення ухвалили у віповідь на запроваджену Литвою заборону транзиту білоруських товарів через порти цієї країни. 

Раніше Литва припинила транзит підсанкційного "Білоруськалію" - Мінськ пообіцяв симетричну відповідь.

"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямують з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць", - йдеться у заяві білоруського відомства.

Територією Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд дол щорічно.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 року частки литовського ДП та бензину на українському ринку становили 9% та 11% або 691,4 тис т та 262,2 тис т відповідно.

Нагадаємо, компанія "Литовські залізниці" з 2018 року мала договір з "Білоруськалієм", що мав діяти до кінця 2023 року. Відповідно до угоди, через Литву та Клайпедський порт перевозили близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів проти режиму Александра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит поташу через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.

Ця ситуація викликала суспільний резонанс у Литві, одній із найрішучіших у Європі критиків порушень прав людини в Білорусі; у певний момент допускали навіть відставку уряду.

Литовська комісія з моніторингу стратегічних галузей визнала, що контракт залізниці з "Білоруськалієм" становить загрозу національній безпеці. У січні 2022 року уряд підтвердив цей висновок та постановив, що контракт має бути розірваний з 1 лютого. 

"Білоруськалій" вже оскаржив у литовському суді обидва рішення

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Білорусь нафтопродукти транзит Литва Україна

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