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Украинцам упростили трудоустройство в Литве

Среда, 5 февраля 2020, 19:10
 

Верховная рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

За соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.

Это соглашение имеет целью обеспечить надлежащую защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции в декабре 2018 года.

Как известно, украинцы уже стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве.

Европейская правда

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Литва миграция Верховная рада

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