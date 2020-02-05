Украинцам упростили трудоустройство в Литве

Верховная рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

За соответствующий законопроект № 0021 проголосовали 324 народных депутата.

Это соглашение имеет целью обеспечить надлежащую защиту прав украинских граждан в Литве, в частности способствовать детенизации процессов трудоустройства. Соответственно, речь идет о защите и литовских граждан, которые планируют работать в Украине.

Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции в декабре 2018 года.

Как известно, украинцы уже стали крупнейшей общиной иностранцев в Литве.

Европейская правда