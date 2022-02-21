Білорусь погрожує Литві заборонити експорт лісу

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко пригрозив перекрити експорт деревини до Литви та обмежити імпорт запчастин та вживаного одягу.

Про це пише Zerkalo.

"Якщо подивитись товари, які експортуються з Білорусі до Литви, то сотні мільйонів доларів – це деревообробка. Це фактично деревина, яка у вигляді первинної переробки прямує до Литви. І там уже литовські деревообробні підприємства роблять подальшу переробку та експортують до країн ЄС. Якщо доведеться, ми перекриємо цей канал постачання", — заявив Головченко.

Експорт продукції деревообробної галузі Білорусі до Литви минулого року становив 306,7 млн доларів, а роком раніше - 228 млн доларів.

"З Литви імпортуються у великій кількості запасні частини, одяг беушний — це все торговий бізнес Литви. Ми просто відмовимося від імпорту цих категорій. Куди вони повезуть далі? Але ми цього не хочемо. Я просто підсвічую, що якщо нас змусять відповідати надалі, у нас є інструментарій, яким ми скористаємося", — заявив Головченко.

Він також заявив, що Мінськ знайшов нові шляхи для транзиту калію, що перестала перевозити "Литовська залізниця". За словами чиновника, добрива перевозитимуть через Україну та Росію.

На початку лютого Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит окремих товарів з Литви після того, як Вільнюс зупинив транзит калійних добрив із Білорусі.

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив під санкції Сполучених Штатів проти режиму Александра Лукашенка. Заборона набула чинності 8 грудня, але литовська залізниця продовжила транзит калію через наявність дійсного контакту і передплати на найближчі місяці.

Європейська правда