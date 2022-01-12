Тайвань проінвестує 1 мільярд доларів у Литву

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Тайвань оголосив про запуск кредитної програми на суму 1 млрд доларів для фінансування спільних проєктів між литовськими та тайванськими компаніями у шести категоріях бізнесу.

Про це у вівторок повідомили в уряді Тайваню, пише Euractiv.

Литва перебуває в серйозній суперечці з Китаєм, який вважає Тайвань своєю власною територією. У листопаді у Вільнюсі попри спротив Пекіна почав роботу представницький офіс Тайваню, який де-факто є посольством.

Китай понизив дипломатичні відносини з Вільнюсом і чинить тиск на компанії, щоб вони припинили використання компонентів литовського виробництва. Він також заблокував в'їзд до країни литовських вантажів.

Минулого тижня Тайвань оголосив про плани створити окремий фонд у розмірі 200 мільйонів доларів для інвестицій у литовську промисловість та розвиток двосторонньої торгівлі, а тепер анонсув ще один мільярд доларів інвестицій.

"Інвестиційні та кредитні кошти допоможуть нам зміцнити співпрацю", - заявив на онлайн-пресконференції міністр національної ради розвитку Тайваню Кун Мін-Сінь.

За його словами, кредитний фонд буде спрямований на розвиток галузі напівпровідників, а також біотехнологій, супутників, фінансів та наукових досліджень.

Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте заявила, що навесні її країна планує відкрити торгове представництво на Тайвані.

Тайвань надав Литві кілька раундів допомоги після того, як наприкінці 2021 року вибухнула торгова суперечка. На початку цього року тайванська державна компанія з виробництва спиртних напоїв закупила близько 20 000 пляшок литовського рому, ввезення якого до Китаю було заблоковано.

Американські дипломати висловили рішучу підтримку Литві, назвавши тиск Китаю "економічним примусом".

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Європейська правда