У "Борисполі" очікують скорочення пасажиропотоку на 500 тисяч пасажирів

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" очікують скорочення пасажиропотоку на 500 тисяч пасажирів за підсумками 2020 року.

Про це журналістам розповів гендиректор аеропорту Павло Рябікін, передає liga.net.

"У цьому році, через скорочення авіакомпаніями частоти польотів ми очікуємо недобір 500 тисяч пасажирів. Загалом обслужимо 14,7-14,8 млн пасажирів", - зазначив Рябікін.

Водночас президент МАУ Євген Дихне сказав, що авіакомпанія вже скоротила частоту польотів на 20%, але при цьому розраховує закінчити 2020 рік з прибутком.

Нагадаємо:

Минулого року "Бориспіль" обслужив 15,2 мільйонів пасажирів - це на 21,1% більше, ніж у 2018.

Кількість рейсів в "Борисполі" в 2019 році зросла на 14,2% в порівнянні з 2018 роком - до 110 660.