В "Борисполе" ожидают сокращения пассажиропотока на 500 тысяч пассажиров
В международном аэропорту "Борисполь" ожидают сокращения пассажиропотока на 500 тысяч пассажиров по итогам 2020 года.
Об этом журналистам рассказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает liga.net.
"В этом году, из-за сокращения авиакомпаниями частоты полетов, мы ожидаем недобор 500 тысяч пассажиров. В общем обслужим 14,7-14,8 млн пассажиров", - отметил Рябикин.
Вместе с тем президент МАУ Евгений Дыхне сказал, что авиакомпания уже сократила частоту полетов на 20%, но при этом рассчитывает закончить 2020 год с прибылью.
Напомним:
В прошлом году "Борисполь" обслужил 15,2 млн пассажиров - это на 21,1% больше, чем в 2018.
Количество рейсов в "Борисполе" в 2019 году выросло на 14,2% по сравнению с 2018 годом - до 110 660.
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