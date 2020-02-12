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Макрон і його міністри пересядуть на екологічні авто

Середа, 12 лютого 2020, 14:25
 

Влада Франції у середу оголосить про заходи зі скорочення викидів вуглецю, серед яких – "пересадка" президента Макрона на авто з гібридним двигуном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

З липня державним службовцям, які перейдуть на велосипеди чи спільне використання авто, обіцяють виплачувати щорічну премію обсягом у 200 євро.

Увесь уряд "пересяде" на транспортні засоби з електричним або гібридним двигуном. Міністрам також буде запропоновано користуватись потягами, а не літаками, для робочих поїздок тривалістю не довше за 8 годин.

Міністр екології Елізабет Борн повідомила, що у п’ятницю поїде з візитом до північної Франції потягом.

За її словами, у броньованого автомобіля Макрона з гібридним двигуном буде акумулятор.

Також очікується, що в четвер Макрон оголосить про посилення зусиль для захисту Монблану, найвищої точки Західної Європи. Він також відвідає льодовик, який, як і інші льодовики в Альпах, пришвидшено тане.

Європейська правда

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Франція екологія авто

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