Макрон и его министры пересядут на экологичные авто
Власти Франции в среду объявят о мерах по сокращению углеродных выбросов, среди которых - "пересаживание" президента Макрона на автомобиль с гибридным двигателем.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
С июля государственным служащим, которые пересядут на велосипеды или совместное использование авто, обещают выплачивать ежегодную премию объемом в 200 евро.
Все правительство "пересядет" на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Министрам также предлагается пользоваться поездами, а не самолетами, для рабочих поездок продолжительностью не дольше восьми часов.
Министр экологии Элизабет Борн сообщила, что в пятницу поедет с визитом в северную Францию на поезде.
По ее словам, у бронированного автомобиля Макрона с гибридным двигателем будет аккумулятор.
Также ожидается, что в четверг Макрон объявит об усилении мер по защите Монблана, наивысшей точки Западной Европы. Он также посетит ледник, который, как и другие ледники в Альпах, ускоренно тает.
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