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Макрон и его министры пересядут на экологичные авто

Среда, 12 февраля 2020, 14:25
 

Власти Франции в среду объявят о мерах по сокращению углеродных выбросов, среди которых - "пересаживание" президента Макрона на автомобиль с гибридным двигателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

С июля государственным служащим, которые пересядут на велосипеды или совместное использование авто, обещают выплачивать ежегодную премию объемом в 200 евро.

Все правительство "пересядет" на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Министрам также предлагается пользоваться поездами, а не самолетами, для рабочих поездок продолжительностью не дольше восьми часов.

Министр экологии Элизабет Борн сообщила, что в пятницу поедет с визитом в северную Францию на поезде.

По ее словам, у бронированного автомобиля Макрона с гибридным двигателем будет аккумулятор.

Также ожидается, что в четверг Макрон объявит об усилении мер по защите Монблана, наивысшей точки Западной Европы. Он также посетит ледник, который, как и другие ледники в Альпах, ускоренно тает.

Европейская правда

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Франция экология авто

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