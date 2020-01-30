Wizz Air про польоти до Британії після Brexit: жодних змін до кінця року не буде

Після виходу 31 січня з ЄС Велика Британія до 31 грудня 2020 року буде продовжувати дотримуватися нормативно-правової бази ЄС, тому жодних змін щодо авіаподорожей до/з Великої Британії протягом цього періоду не передбачено.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Wizz Air повідомляє пасажирів, що Великобританія офіційно вийде з Європейського Союзу о 2300GMT/2400CET 31 січня 2020 року. Проте впродовж наступних 11 місяців (до 31 грудня 2020 року) країна буде продовжувати дотримуватися нормативно-правової бази ЄС, тому жодних змін щодо авіаподорожей до/з Великобританії протягом цього періоду не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Рада ЄС у четвер за письмовою процедурою схвалила угоду про Brexit – тим самим ЄС офіційно завершив процес ратифікації документа за день до виходу Британії з блоку.

Економічна правда