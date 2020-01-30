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Wizz Air о полетах в Британию после Brexit: никаких изменений до конца года не будет

Четверг, 30 января 2020, 17:41
 

После выхода 31 января из ЕС Великобритания до 31 декабря 2020 года будет продолжать придерживаться нормативно-правовой базы ЕС, поэтому никаких изменений по авиапутешествий в/ из Великобритании в течение этого периода не предусмотрено.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Wizz Air сообщает пассажиров, что Великобритания официально выйдет из Европейского Союза в 23:00GMT/24:00CET 31 января 2020 года. Однако в течение следующих 11 месяцев (до 31 декабря 2020 года) страна будет продолжать придерживаться нормативно-правовой базы ЕС, поэтому никаких изменений по авиапутешествиях в/из Великобритании в течение этого периода не предвидится", - говорится в сообщении.

Напомним:

Совет ЕС в четверг по письменной процедуре одобрил соглашение о Brexit - тем самым ЕС официально завершил процесс ратификации документа за день до выхода Британии из блока.

Экономическая правда

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Wizz Air Британия

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