Wizz Air зупинив польоти з Одеси до столиці ОАЕ: причина

фото: wizz air

Лоукостер Wizz Air повідомив, що скасував польоти на маршруті Одеса-Абу-Дабі через недостатній попит на цей маршрут.

Про це пише avianews.com з посиланням на відповідь компанії на запит.

"Wizz Air постійно стежить за ефективністю та попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які краще відповідатимуть запитам пасажирів", - заявили у Wizz Air.

Зазначається, що останній рейс Одеса-Абу-Дабі Wizz Air здійснив у січні.

"Спочатку передбачалося, що авіакомпанія зробить перерву на зимовий сезон та відновить польоти у літню навігацію.

Однак у результаті напрямок Одеса-Абу-Дабі зовсім зник зі списку маршрутів Wizz Air. Таке зазвичай відбувається, коли авіакомпанія вирішує остаточно закрити маршрут", - пояснює видання.

При цьому, за даними системи бронювання Wizz Air, авіакомпанія не зупиняла розвитку мережі маршрутів. Нещодавно у неї з'явилися два нові напрямки з Абу-Дабі до Росії - Москви і Краснодара.

Wizz Air вперше полетів із Абу-Дабі до Одеси 7 жовтня минулого року. Запуск цього рейсу відкладали протягом року.

За початковими планами, лоукостер планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси ще 1 жовтня 2020 року, але не раз переносив запуск рейсів. У компанії це пояснювали низьким попитом.

У Wizz Air додали, що повідомили пасажирів скасованих рейсів Одеса-Абу-Дабі - їм запропонували обрати альтернативні рейси чи отримати повне повернення коштів.

"Ще одна опція передбачає, що 120% вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для придбання нових квитків та послуг авіакомпанії за умови, що у бронюванні є пасажир, на ім'я якого зараховано кредит", - резюмує avianews.vom.

Нагадаємо:

Компанія Wizz Air попередила, що у короткостроковій перспективі ціни на квитки зростуть через збільшення виробничих витрат, цін на пальне, зарплат і нормативних змін.