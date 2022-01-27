Wizz Air зупинив польоти з Одеси до столиці ОАЕ: причина
Лоукостер Wizz Air повідомив, що скасував польоти на маршруті Одеса-Абу-Дабі через недостатній попит на цей маршрут.
Про це пише avianews.com з посиланням на відповідь компанії на запит.
"Wizz Air постійно стежить за ефективністю та попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які краще відповідатимуть запитам пасажирів", - заявили у Wizz Air.
Зазначається, що останній рейс Одеса-Абу-Дабі Wizz Air здійснив у січні.
"Спочатку передбачалося, що авіакомпанія зробить перерву на зимовий сезон та відновить польоти у літню навігацію.
Однак у результаті напрямок Одеса-Абу-Дабі зовсім зник зі списку маршрутів Wizz Air. Таке зазвичай відбувається, коли авіакомпанія вирішує остаточно закрити маршрут", - пояснює видання.
При цьому, за даними системи бронювання Wizz Air, авіакомпанія не зупиняла розвитку мережі маршрутів. Нещодавно у неї з'явилися два нові напрямки з Абу-Дабі до Росії - Москви і Краснодара.
Wizz Air вперше полетів із Абу-Дабі до Одеси 7 жовтня минулого року. Запуск цього рейсу відкладали протягом року.
За початковими планами, лоукостер планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси ще 1 жовтня 2020 року, але не раз переносив запуск рейсів. У компанії це пояснювали низьким попитом.
У Wizz Air додали, що повідомили пасажирів скасованих рейсів Одеса-Абу-Дабі - їм запропонували обрати альтернативні рейси чи отримати повне повернення коштів.
"Ще одна опція передбачає, що 120% вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для придбання нових квитків та послуг авіакомпанії за умови, що у бронюванні є пасажир, на ім'я якого зараховано кредит", - резюмує avianews.vom.
Нагадаємо:
Компанія Wizz Air попередила, що у короткостроковій перспективі ціни на квитки зростуть через збільшення виробничих витрат, цін на пальне, зарплат і нормативних змін.
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