Через трудові права: Данський пенсійний фонд вийшов з акціонерів Wizz Air

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Данський пенсійний фонд продав свою частку в авіакомпанії Wizz Air через звинувачення у порушенні нею трудових прав співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

Фонд AkademikerPension у грудні разом із ще 13 інвесторами закликали компанію дозволити працівникам створювати профспілки та вступати в них. Фонд управляє активами у 23 млрд доларів.

Після зустрічі з керівництвом компанії AkademikerPension повідомив, що не побачив жодних ознак змін у практиці авіакомпанії. Як наслідок, фонд почав продаж своїх акцій у WizzAir вартістю понад 3 млн доларів.

Натомість авіакомпанія переконана, що "структури, які були створені для підтримки відкритої та прозорої взаємодії, працюють надзвичайно добре. Зокрема – так звана Людська рада, яка є форумом для співробітників для обговорення важливих проблеми".

Раніше розслідування виявило, що WizzAir відмовлявся визнавати права співробітників на створення профспілки. Гендиректор компанії Йожеф Вараді тоді заявив, що авіалінії не допускають створення профспілок, бо вони "вбивають бізнес".

На це своїм листом відреагували 14 акціонерів WizzAir та закликали компанію відмовитися від такої практики.

Економічна правда