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Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування

Середа, 29 січня 2020, 16:59
 

Кабмін на засіданні 29 січня затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік, доходи Фонду (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227,6 млн грн, а видатки - 29 195,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Залишок коштів на кінець 2020 року передбачається на суму 32 млн грн.

"Рішення уряду сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством", – заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Вона підкреслила, що бюджет Фонду на 2020 рік є збалансованим і бездефіцитним.

Економічна правда

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Кабмін бюджет Мінсоцполітики

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