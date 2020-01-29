Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування

Кабмін на засіданні 29 січня затвердив бюджет Фонду соціального страхування на 2020 рік, доходи Фонду (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 29 227,6 млн грн, а видатки - 29 195,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Залишок коштів на кінець 2020 року передбачається на суму 32 млн грн.

"Рішення уряду сприятиме своєчасному матеріальному забезпеченню застрахованих осіб у разі втрати працездатності, страхових виплат у зв’язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями, створить умови для ефективної роботи Фонду з виконання завдань і функцій, передбачених законодавством", – заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Вона підкреслила, що бюджет Фонду на 2020 рік є збалансованим і бездефіцитним.

Економічна правда