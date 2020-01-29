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Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования

Среда, 29 января 2020, 16:59
 

Кабмин на заседании 29 января утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2020 год, доходы Фонда (вместе с остатком средств на начало года) составят 29 227,6 млн грн, а расходы - 29 195,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Остаток средств на конец 2020 года предусматривается на сумму 32 млн грн.

"Решение правительства будет способствовать своевременному материальному обеспечению застрахованных лиц в случае потери трудоспособности, страховых выплат в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, создаст условия для эффективной работы Фонда по выполнению задач и функций, предусмотренных законодательством", - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Она подчеркнула, что бюджет Фонда на 2020 год является сбалансированным и бездефицитным.

Экономическая правда

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Кабмин бюджет Минсоцполитики

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