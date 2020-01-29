МАУ візьметься за евакуацію українців з Китаю через коронавірус

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Китаї Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає 2 рейси для евакуації українців.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу МАУ.

Деталі: Авіакомпанія МАУ 30 січня та 3 лютого виконає рейси з міста Саньї для евакуації українських туристів з Китаю

Раніше туроператор Join UP! оголосив про повернення своїх туристів з острова Хайнань рейсами 29 січня і 1 лютого.

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Нагадаємо:

У грудні 2019 року в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

На 29 січня кількість загиблих сягнула щонайменше 130 людей. Загалом зафіксовано 6057 випадків захворювання.

Всі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, у хворих виявили віруси грипу А чи В.

Водночас, у зв’язку з поширенням коронавірусу посольство України в КНР рекомендує українцям, які там перебувають, залишити країну.

Українська правда