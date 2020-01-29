Все разделы
Укр / Рус

МАУ возьмется за эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса

Среда, 29 января 2020, 10:57
 

В связи с распространением коронавируса в Китае Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит 2 рейса для эвакуации украинцев.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МАУ.

Детали: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.

Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним:

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.

В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

АэроСвит Китай

powered by lun.ua
Материалы по теме
Успех "Борисполя": возможен ли он без поддержки государства 29 января 2020, 08:55
В "МАУ" не уверены в продолжении рейсов в Дубай 14 января 2020, 16:19
Из-за запрета полетов над Ираном и Ираком украинские авиакомпании сменили маршруты 9 января 2020, 18:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!