МАУ возьмется за эвакуацию украинцев из Китая из-за коронавируса
В связи с распространением коронавируса в Китае Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выполнит 2 рейса для эвакуации украинцев.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу МАУ.
Детали: Авиакомпания МАУ 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из города Саньи для эвакуации украинских туристов из Китая.
Ранее туроператор Join UP! объявил о возвращении своих туристов с острова Хайнань рейсами 29 января и 1 февраля.
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Напомним:
В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
На 29 января число погибших достигло по меньшей мере 130 человек. В целом зафиксировано 6057 случаев заболевания
Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у больных обнаружены вирусы гриппа А или В.
В то же время, в связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
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