Газпром: Північний потік-2 добудує російська сторона

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

Про це повідомила заступник голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова ході European Gas Conferenceа, передає Інтерфакс.

За її словами, проєкт побудований вже майже на 94%.

"У 2019 ми експортували в далеке зарубіжжя 199,3 млрд кубометрів (в тому числі 382 млн кубометрів в Китай). Це трохи (на 1,5%) менше, ніж у рекордному 2018 році, але більше, ніж у 2017 році.

У середньостроковій перспективі ми очікуємо, що поставки збережуться на рівні минулих років, з коригуванням на погодні умови", - додала Бурмістрова.

Нагадуємо:

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Інтерфакс також повідомляє, що один з варіантів добудови магістралі - російськими потужностями. У 2015 році "Газпром" купив багатоцільове будівельне судно "Академік Черський". Зараз воно проходить масштабну модернізацію.