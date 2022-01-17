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"Газпром" не забронював додаткові транзитні потужності через Україну і Польщу на лютий

Понеділок, 17 січня 2022, 15:40
 
getty images

Російський "Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, а також потужність польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на дані аукціонів.

"Оператор ГТС України" розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на газовимірювальній станції "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу, ще 5,2 млн. куб. м на добу - на ГВС "Сохранівка".

Всі вони залишилися незатребуваними, свідчать результати сесії.

Зазначається, що у "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

У січні російський монополіст використовує ці потужності наполовину - середнє прокачування за 15 днів становить 53 млн куб. м на добу.

Крім цього, "Газпром" відмовився бронювати на лютий потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" із запропонованих 89 млн куб. м/добу.

Повідомляється, що на січень російський концерн бронював потужності 19,3 млн куб. м/добу, але поки що не користувався ними.

У грудні 2021 року "Газпром" також не робив місячного бронювання та викуповував потужності газопроводу за потребою на добових аукціонах.

Нагадаємо:

Раніше російський "Газпром" не забронював жодних додаткових потужностей для транзиту газу через Україну та не бронював транзитну потужність газопроводу "Ямал-Європа" на грудень - на тлі цього ціни на газ у Європі зросли.

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