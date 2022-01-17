Газпром намагається підвищити ціну на газ для Польщі "заднім числом"

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Компанії "Газпром експорт" та "Газпром" ініціювали звернення до Арбітражного суду в Стокгольмі щодо ретроспективного перегляду цінових умов контракту купівлі-продажу газу з польською компанією PGNiG від 1996 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Газпром експорт" направив на адресу PGNiG вимогу про перегляд з 1 листопада 2017 року ціни на природний газ, що постачається в рамках контракту. Відповідно до умов контракту, через три роки у "Газпром експорту" виникло нове право вимагати чергового перегляду ціни з 1 листопада 2020 року, яким він також скористався.

"Зважаючи на те, що комерційні переговори щодо перегляду ціни відповідно до вимог "Газпром експорту" не призвели до досягнення домовленостей, російська компанія відповідно до контрактних умов передала ці суперечки на вирішення арбітражного трибуналу", – наголошує "Газпром експорт".

PGNiG нагадує, що заявки "Газпрому" про підвищення ціни були подані у відповідь на запити покупця щодо її зниження.

Відповідно до регламенту арбітражу, PGNiG має подати свою відповідь на заяву "Газпрому" протягом 30 днів.

Нагадуємо:

PGNiG є жорстким противником російських енергетичних проєктів у Європі.

Польська компанія оскаржила доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL (східне сухопутне відведення від "Північного потоку"), втрутилася до суду про виключення з Газової директиви ЄС щодо газопроводу "Північний потік-2" та процедуру сертифікації оператора цього газопроводу.

Крім того, польський антимонопольний регулятор оштрафував учасників проєкту "Північний потік-2" на майже 8 млрд доларів.

Наразі на тлі сильного невдоволення в Польщі цінами на природний газ PGNiG вказує на "Газпром" як винуватця проблем газового ринку країни.