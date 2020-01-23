Будівництво "Північного потоку-2" затягнеться на два роки – Atlantic Council

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше.

Про це він сказав на форумі у Давосі, передає liga.net.

За його словами, цей проєкт дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів в минулому.

Гербст заявив, що найбільші ризики для України в енергетичному секторі, як і раніше, пов'язані з зусиллями Кремля політизувати питання газу., а найбільша можливість - продовжувати реформу в газовому секторі і модернізувати газотранспортну систему.

Нагадаємо:

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.