Газпром: "Северный поток-2" достроит российская сторона

Строительство газопровода "Северный поток 2" будет завершено российскими мощностями.

Об этом сообщила заместитель председателя правления "Газпрома" Елена Бурмистрова ходе European Gas Conferenceа, передает Интерфакс.

По ее словам, проект построен уже почти на 94%.

"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров (в том числе 382 млн кубометров в Китай). Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", - добавила Бурмистрова.

Напомним:

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше.

Интерфакс также сообщает, что один из вариантов достройки магистрали - российскими мощностями. В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно "Академик Черский". Сейчас оно проходит масштабную модернизацию.