Apple відмовилася від шифрування резервних копій iCloud на користь ФБР — ЗМІ

Компанія Apple відмовилася від ідеї вдосконалювати захист свого хмарного сервісу зберігання даних iCloud після скарг від ФБР.

Про це повідомляє Reuters.

Більш ніж два роки тому Apple повідомила ФБР про те, що планує запропонувати користувачам кінцеве шифрування (end-to-end) для iCloud даних.

В цьому випадку, сам виробник не зміг би розшифрувати такі дані, і відповідно передавати матеріали владі навіть за рішенням суду.

Агенти ФБР в приватних переговорах з компанією Apple заперечували проти цих планів.

Як розповів Reuters один з екс-співробітників Apple, згодом в компанії прийняли рішення відмовитися від шифрування по "зрозумілим причинам", джерело повідомило що був ризик, коли влада могла звинуватити Apple в "підтримці злочинців".

Йдеться про теракт в Сан-Бернардіно, коли спецслужби попросили компанію надати доступ до смартфону терориста Сайеда Ризваном Фарука. У ФБР заявили про те, що не можуть отримати особисті дані злочинця, що зберігаються на iPhone, і вимагали від Apple вбудувати в iOS бекдор, щоб обійти систему безпеки.

Тоді федеральний суддя штату Каліфорнія ухвалив, що Apple повинна допомогти ФБР, але компанія відповіла відмовою.

На думку Apple такий захід "загрожував безпеці клієнтів" і носив в собі негативні наслідки, які будуть відчуватися не тільки в рамках розслідування теракту.

ФБР подало на Apple в суд, але незабаром відкликало позов, тому що знайшла спосіб зламати iPhone без допомоги виробника.

Втім, інше джерело всередині Apple повідомив Reuters, що причина відмови в шифруванні може бути в тому, що виробник хоче мати можливість повернути користувачам їх дані, якщо вони не можуть отримати до них доступ самі.

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