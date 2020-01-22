Apple отказалась от шифрования резервных копий iCloud в пользу ФБР — СМИ

Компания Apple отказалась от идеи совершенствовать защиту своего облачного сервиса хранения данных iCloud после жалоб от ФБР.

Об этом сообщает Reuters.

Более чем два года назад Apple сообщила ФБР о том, что планируют предложить пользователям оконечное шифрование (end-to-end) для сохраняемых в iCloud данных.

В таком случае, сам производитель не смог бы способов расшифровать такие данные, т.е не смог бы передавать материалы властям даже по решению суда.

Агенты ФБР в приватных переговорах с компанией Apple возражали против ее планов



Как рассказал Reuters один из экс-сотрудников Apple, в компании приняли решение отказаться от шифрования по "понятным причинам", источник сообщил что был риск, когда власти могли обвинить Apple в "поддержке преступников".

Речь идет о теракте в Сан-Бернардино, когда спецслужбы попросили компанию предоставить доступ к смартфону террориста Сайеда Ризвана Фарука. В ФБР заявили о том, что не могут получить личные данные преступника, хранящиеся на iPhone, и потребовали от Apple встроить в iOS бэкдор, чтобы обойти систему безопасности.

Федеральный судья штата Калифорния постановил, что Apple должна оказать содействие ФБР, но компания ответила отказом.

По мнению Apple такая мера "угрожает безопасности клиентов" и несет в себе негативные последствия, которые будут ощущаться не только в рамках расследования теракта.

ФБР подало на Apple в суд, но вскоре отозвала иск, потому что нашла способ взломать iPhone без помощи производителя.

Впрочем, другой источник внутри Apple сообщил Reuters, что причина отказа в шифровании может быть в том, что производитель хочет иметь возможность вернуть пользователям их данные, если они не могут получить к ним доступ сами.

Читайте также: "Яблока" в опасности: почему Apple отказалась шифровать данные в iCloud