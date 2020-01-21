В Укравтодорі пояснили, кому варто скаржитись на погані дороги

Укравтодор відповідає за 46,6 тисяч кілометрів доріг державного значення, а обласні та районні адміністрації - за 122 800 кіломертів доріг місцевого значення.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору у Facebook.

Зазначається, що в рамках децентралізації управління дорогами у 2018 році зі сфери управління Укравтодору до сфери управління облдержадміністрацій передали майже 122,8 тис км доріг місцевого значення (обласні та районні).

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Економічна правда