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В Укравтодорі пояснили, кому варто скаржитись на погані дороги

Вівторок, 21 січня 2020, 16:46
 

Укравтодор відповідає за 46,6 тисяч кілометрів доріг державного значення, а обласні та районні адміністрації - за 122 800 кіломертів доріг місцевого значення.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору у Facebook.

Зазначається, що в рамках децентралізації управління дорогами у 2018 році зі сфери управління Укравтодору до сфери управління облдержадміністрацій передали майже 122,8 тис км доріг місцевого значення (обласні та районні). 

 

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Економічна правда

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дороги Укравтодор

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