Навколо Чернівців збудують 60-кілометрову обхідну дорогу

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області підписала договір на підготовку техніко-економічного обґрунтування будівництва ІІІ та ІV черги обходу Чернівців.

Про це повідомляє ЦТС.

Виконавцем робіт визначено ТОВ „Інститут проєктування інфраструктурних об'єктів".

Відповідно до договору, підрядник повинен виконати збір та узагальнення вихідних даних, збір інформації про існуючу та перспективну інтенсивність та склад руху автотранспорту, інженерно-геодезичні вишукування.

Також підряднику необхідно буде виконати проєктні роботи, в тому числі варіанти проходження траси.

Згідно з календарним планом, ТЕО має бути розроблено до кінця І півріччя 2022 року.

Потім Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області надасть ТЕО на узгодження "Укравтодору".

У разі схвалення документа, Служба матиме право ініціювати проведення проєктних робіт на будівництво.

Очікується, що будівництво ІІІ та ІV черги обходу Чернівців покращить транспортне сполучення західних та північно-західних регіонів України з центральними областями, а також забезпечить транзит європейських та балтійських країн з портами Азовського та Чорного морів та звільнить місто Чернівці від транзитного транспорту.

Загальна довжина майбутньої дороги становитиме близько 60 км.