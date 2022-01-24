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Укр / Рус

Підсумки року "Великого будівництва": хто отримав найбільше підрядів

Понеділок, 24 січня 2022, 10:21
 
gmk.center

Компанія "Автомагістраль-Південь" отримала найбільше фінансування з державного бюджету на ремонт та будівництво доріг в рамках програми "Велике будівництво" у 2021 році.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Spending".

Загалом "Автомагістраль-Південь" отримала підрядів на 23,3 млрд грн.

Загальні видатки Укравтодору у 2021 році становили 156 млрд, або 11% від усього державного бюджету України. Такої частки держбюджету Україна раніше не інвестувала у жодну галузь економіки.

Друге місце посіла компанія "Автострада" з 12,2 млрд грн. Також вона має найбільший приріст підрядів – 114%, або 6,53 млрд грн. 

На третьому місці "Онур конструкцiон" з підрядами на 11 млрд грн. Приріст портфеля становив 63%.

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дороги будівництво держбюджет

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