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В Укравтодоре объяснили, кому стоит жаловаться на плохие дороги

Вторник, 21 января 2020, 16:46
 

Укравтодор отвечает за 46 600 километров дорог государственного значения, а областные и районные администрации - за 122 800 километров дорог местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Отмечается, что в рамках децентрализации управления дорогами в 2018 году из сферы управления Укравтодора в сферу управления облгосадминистраций передали почти 122,8 тыс км дорог местного значения (областные и районные).

 

Напомним:

Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

Экономическая правда

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дороги Укравтодор

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