Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020 році
Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
За словами голови міністерства Владислава Криклія, насамперед передбачаються ремонтно-будівельні роботи на найбільш зруйнованих ділянках доріг та ремонти об'єктів, роботи на яких розпочали у минулі роки.
До переліку дорожніх робіт, зокрема, включили такі дороги:
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю);
- Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
- Будівництво південного обходу м. Дніпра;
- Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);
- Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
- Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг);
- Н-03 Житомир – Чернівці.
"У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31,5 млрд грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.
Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів", - зазначив Криклій.
Економічна правда
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