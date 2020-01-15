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Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020 році

Середа, 15 січня 2020, 15:35
 

Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

За словами голови міністерства Владислава Криклія, насамперед передбачаються ремонтно-будівельні роботи на найбільш зруйнованих ділянках доріг та ремонти об'єктів, роботи на яких розпочали у минулі роки.

До переліку дорожніх робіт, зокрема, включили такі дороги:

  • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю);
  • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
  • Будівництво південного обходу м. Дніпра;
  • Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);
  • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг);
  • Н-03 Житомир – Чернівці.

"У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31,5 млрд  грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів", - зазначив Криклій.

Економічна правда

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Кабмін дороги Мінінфраструктури

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