Кабмін затвердив перелік доріг, які ремонтуватимуть у 2020 році

Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

За словами голови міністерства Владислава Криклія, насамперед передбачаються ремонтно-будівельні роботи на найбільш зруйнованих ділянках доріг та ремонти об'єктів, роботи на яких розпочали у минулі роки.

До переліку дорожніх робіт, зокрема, включили такі дороги:

М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю);

Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;

Будівництво південного обходу м. Дніпра;

Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ);

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;

Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг);

Н-03 Житомир – Чернівці.

"У 2020 році з Дорожнього фонду буде спрямовано 31,5 млрд грн на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Урядом вже затверджено перелік таких об’єктів. Буде відновлено 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів", - зазначив Криклій.

Економічна правда