Франція може достроково закрити два ядерних реактори

Франція може закрити наступні два ядерні реактори в 2025-2026 роках - раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ядерно залежна Франція прагне скоротити частку атомної енергії у виробництві електроенергії до 50% до 2035 року з 75% в даний час. Для цього країна хоче закрити 14 реакторів до 2035 року.

Два найстаріших реактори Франції на атомній станції Фессенхайм зупинять виробництво в лютому і червні цього року. Наступне закриття очікується в 2027-2028 роках.

"Якщо будуть виконані певні умови, що стосуються цін на електроенергію та еволюції європейського ринку електроенергії, закриття двох додаткових реакторів може відбутися в 2025-2026 роках", - йдеться в документі за результатами громадських консультацій з енергетичної політики.

Рішення про дострокове закриття реакторів буде прийняте в 2023 році.

Контрольована державою компанія EDF (EDF.PA), яка експлуатує 58 атомних реакторів Франції, запропонувала уряду вивчити можливість зупинки пар реакторів на своїх заводах в Блей, Бюже, Шинон, Круасі, Дамп’єрі, Гравеліні і Трикастині в рамках поетапної відмови від атомної енергії.

Європейська правда