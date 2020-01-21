Франция может досрочно закрыть два атомных реактора

Франция может закрыть следующие два атомных реактора в 2025-2026 годах - раньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Зависимая от атомной энергетики Франция стремится сократить ее долю в производстве электроэнергии до 50% к 2035 году с 75% в настоящее время. Для этого страна хочет закрыть 14 реакторов до 2035 года.

Два старейших реактора Франции на атомной станции Фессенхайм остановят производство в феврале и июне этого года. Предстоящее закрытие ожидается в 2027-2028 годах.

"Если будут выполнены определенные условия, касающиеся цен на электроэнергию и эволюции европейского рынка электроэнергии, закрытие двух дополнительных реакторов может произойти в 2025-2026 годах", - говорится в документе по результатам общественных консультаций по энергетической политике.

Решение о досрочном закрытии реакторов будет принято в 2023 году.

Контролируемая государством компания EDF (EDF.PA), которая эксплуатирует 58 ядерных реакторов Франции, предложила правительству изучить возможность остановки реакторов на своих заводах в Блей, Бюже, Шинон, Круаси, Дампьере, Гравелине и Трикастине в рамках поэтапного отказа от атомной энергии.

Европейская правда