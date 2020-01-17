Оточення Авакова отримало спецдозволи на видобуток золота – "Схеми"

Фірми, які пов’язують із оточенням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із порушенням процедури отримали спецдозволи на видобуток дорогоцінних металів: танталу і золота.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Про це йдеться у розслідуванні "Золото для "аваківських"?"

Мова йде про фірми "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз", які займаються видобутком металів у Кіровоградській області. За інформацією журналістів, восени 2019 року вказані компанії отримали спецдозволи від Дежгеонадр на видобуток коштовних руд у Клинцивіському золотому родовищі та на ділянці танталових руд родовища Мостове.

Як стверджують розслідувачі, 1 та 3 липня минулого року компанії подали заяви на отримання спецдозволів до Державної служби геології і надр. На той час надання дозволів регулювалось Порядком їхнього надання (до набрання змін 6.07.2019). Саме тоді "Таурус Інфініті" і "Ліра Майн Мінералз" порушили процедуру подачі документів

Компанії не мали повного пакету документів передбачених законодавством у таких випадках, вважають журналісти. Йдеться про відсутність у фірм звітів і висновків з оцінки впливу на довкілля, звітів про громадське обговорення, які необхідно подавати разом із заявами.

За інформацією журналістів, громадські обговорення компанії провели вже після подачі заяв до служби. До яких, крім того, не було залучено всіх охочих мешканців прилеглих населених пунктів.

У Державній службі геології і надр відповіли, що дійсно зареєстрували заяви до вступу в силу змін до Порядку від 06.07.2019. Відповідно до нього, долучати пакет документів можна вже після реєстрації. У службі пояснили, що безпосередній розгляд заяв завершився 10 липня, коли спрощений порядок подачі документів вступив в силу.

На думку юристів, таке рішення не відповідає нормам закону і судовій практиці.

Засновників "Таурус Інфініті" та "Ліра Майн Мінералз" Олександра Настенка та Віталія Якименка пов’язують із оточенням Авакова, а саме з Ігорем Котвіцьким (екснардеп від "Народного фронту" – УП). Про що йдеться у матеріалах видання "Наші гроші".