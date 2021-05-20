Син Авакова вийшов на ринок київської нерухомості – ЗМІ

"Слідство.Інфо".

Син глави МВС Арсена Авакова Олександр останніми роками обзавівся привабливою нерухомістю у Києві: 4-поверховою офісною будівлею в урядовому кварталі та 7-поверховим готелем, при цьому ці об'єкти та його бізнес-партнери отримали за ціною, яка відрізняється від ринкової чи не удесятеро.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо".

Журналісти зазначають, що і готель, і офісний центр раніше були пов'язані з бізнесовим оточенням ексміністра фінансів, а нині - пані посла України у США Оксани Маркарової.

"Перехід будівель від колишніх власників до Авакова-молодшого дивним чином збігся у часі з інтересом слідчих Нацполіції до інвестиційної групи родини Маркарової", - пише видання.

Готель "Голосіївський"

"Слідство.Інфо" з'ясувало, що Олександр Аваков на початку 2019-го року купив 25% акцій готелю "Голосіївський", ще 25% акцій купив давній друг глави МВС Ігор Котвіцький.

Пізніше третім співвласником з часткою в 50% став Максим Косарьков.

"Його особа найменш відома, а перевірка статків Косарькова змусила нас засумніватися у тому, що він - реальний співвласник готелю. Найкоштовнішим майном Косарькова є автомобіль Daewoo Lanos 1999 року випуску та однокімнатна квартира у Гостомелі під Києвом.

У коментарі "Слідству.Інфо" бізнес-партнер сина міністра зізнався, що гроші на купівлю готелю взяв у кредит, але суми кредиту не назвав", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що готель "Голосіївський" розташований у 7-поверховій радянській будівлі біля Голосіївського парку. Номери там скромні та недорогі за київськими мірками - від 500 грн за ніч.

"Можливо, тому його послугами часто користуються держструктури - селять великі групи спортсменів, акторів, учасників різноманітних конференцій. Низька ціна і близькість до метро забезпечують потік клієнтів, що робить цей бюджетний готель привабливим бізнес-активом", - пише видання.

Готель "Голосіївський"

Журналісти зафіксували Косарькова і в іншій структурі, пов'язаній з родиною Авакових.

"Нещодавно Максим Косарьков став бенефіціарним власником інвестиційного фонду "Кепітал Нерухомість" зі статутним капіталом понад 200 мільйонів гривень, який обслуговує КУА "Кепітал Менеджмент". Клієнтами останньої є родина Авакових. На балансі цього фонду - з десяток земельних ділянок під Києвом", - додає "Слідство.Інфо".

Ігор Котвіцький - один із власників готелю - на момент купівлі акцій був нардепом, тому задекларував вартість покупки: частка у 25% обійшлася йому у 250 тисяч гривень.

"Виходить, що весь готель коштував 1 мільйон гривень? Приблизно стільки коштує 1-кімнатна квартира у новобудові поблизу Голосіївського парку.

"Слідство.Інфо" намагалося з'ясувати у Ігоря Котвіцького, чи дійсно його частка обійшлася йому в таку суму, а також за скільки свою частку придбав Аваков-молодший. Втім, він не відповів на наші повідомлення у месенджері", - йдеться у матеріалі.

Видання пише, що ця сума є дивною, бо двома роками раніше американська компанія Eastern Securities Inc. купила акції готелю "Голосіївський" за 111 мільйонів гривень, тобто у понад сто разів дорожче.

З середини 2000-х акціями готелю "Голосіївський" у різні часи володіли структури, пов'язані з Оксаною Маркаровою та її чоловіком Данилом Волинцем.

Оксана Маркарова та її чоловік понад десять років були власниками та керівниками ІТТ. Пізніше Маркарова пішла на держслужбу (очолювала Мінфін, а зараз - посол України в США), а інвестиційною групою, яка об’єднувала низку підприємств, займався її чоловік Данило Волинець.

"Він (Волинець - ред.) володів акціями готелю "Голосіївський", але у якийсь момент продав ці акції американській фірмі Eastern Securities Inc. Насправді ця фірма тісно пов’язана з інвестиційною групою ІТТ - спільно вони були акціонерами низки українських підприємств, а також їх пов’язував спільний менеджмент.

Тобто Волинець продав акції готелю близькій до власного бізнесу фірмі за 111 мільйонів гривень", - йдеться у розслідуванні.

Згадану суму у 2011 році американська фірма позичила "Акордбанку", в якому Волинець є акціонером.

"І, виходить, що ці кошти лежали в банку кілька років, аж поки не постало питання докапіталізації фінансової установи на вимогу Нацбанку. І ось тоді Данило Волинець обміняв акції готелю на цей борг, за рахунок якого і збільшив статутний капітал "Акордбанку".

Таким чином банк вижив, а готель опинився у фірмі з орбіти інвестиційної компанії ІТТ", - стверджують журналісти.

Вони додають, що у 2018-му році угода між Волницем і Eastern Securities Inc. привернула увагу слідчих поліції, які угледіли в цій операції можливе відмивання коштів.

"Ми виявили кілька судових ухвал Печерського райсуду Києва, в яких слідчий отримав доступ до деяких документів фірми Eastern Securities Inc. та готелю "Голосіївський". Тільки наразі ці ухвали чомусь зникли з офіційного судового реєстру. На щастя, їхні копії збереглися в базах аналітичної системи YouControl. У суді нам пояснили, що відправили ухвали до Єдиного державного реєстру судових рішень, а подальша доля нібито не їхня відповідальність.

Згадані ухвали суду датовані 23 листопада 2018 року. А через два місяці після цього співвласниками готелю "Голосіївський" стали Ігор Котвіцький та Олександр Аваков", - пише видання.

Сам Данило Волинець заперечив зв'язок цих 2 подій.

"Ніколи, нікого з моїх співробітників банку, ні мене… ніколи не викликали по цій кримінальній справі… В поліції не було до цього питань. Ні до мене, ні до посадових осіб банку", - сказав він у телефонній розмові з журналістами.

Він відмовився відповідати на інші питання і кинув слухавку.

На запит видання в Офісі генпрокурора відповіли, що станом на сьогодні розслідування триває. А в МВС на запит журналістів щодо можливого конфлікту інтересів у справі з купівлею готелю "Голосіївський" на момент публікації статті не відповіли.

Офіс на Інститутській

Журналісти поспілкувались з колишнім менеджером групи ІТТ Михайлом Логіновим. Також вони з'ясували, що останні півтора року Логінов володіє компанією з управління активами (КУА) "Кепітал Менеджмент", яка керує активами родини Арсена Авакова.

"Вона (компанія) обслуговує щонайменше три фонди, пов’язані з родиною Арсена Авакова. Перший - фонд "Кепітал Нерухомість", де бенефіціаром є згаданий Максим Косарьков, Другий - "Форсайт Інвест", яким рік тому почала володіти Інна Авакова - дружина міністра. Третій фонд "Верона", - йдеться у матеріалі.

Видання також виявило ще одну будівлю у центрі Києва, яка нещодавно потрапила до рук Авакова-молодшого - зазначається, що її зв’язок з групою ІТТ менш очевидний, але є певні ознаки цього зв’язку.

Так, йдеться про 4-поверховий офісний центр на вулиці Інститутській із власною закритою територією і паркінгом. В'їзд до будівлі - через вул. Банкову, яка веде до Офісу президента.

У червні 2019 року власником будівлі став інвестфонд "Верона".

"Ще через місяць контролювати цей фонд почав Олександр Аваков. А наприкінці 2019-го він зробив внесок у статут "Верони" на суму 16,4 мільйона гривень. Тобто виглядає, що ця 4-поверхова будівля в урядовому кварталі столиці дісталася сину Авакова після внеску 16,4 мільйона гривень", - резюмує "Слідство.Інфо".

Водночас, за словами рієлтора Ярослава Цуканова, вартість будівлі може коливатися в межах 125-138 мільйонів гривень.

При цьому, Михайло Логінов каже, що ціна була інша, але яка саме - не називає.

Крім цього, Логінов заперечив зв’язок будівлі з інвестгрупою Маркарової, де він працював більше 10 років. "Цей об’єкт не мав ніколи жодного стосунку до групи ІТТ чи до будь-кого з її власників", - стверджує він.

Проте журналісти з'ясували, що бызнесмен Назар Бенч - співвласник компанії "Майдан Плаза" - мав стосунок до реконструкції офісного центру на Інститутській.

"Ще недавно "Майдан Плаза" називалася "ІТТ-нерухомість" і Бенч не приховував її пов’язаності з однойменною інвестиційною групою. Але зараз він цей зв’язок заперечує.

Також зазначається, що коли будівлю продавали у 2019-му році, угоду посвідчувала Оксана Данич. Журналісти "Схем" називали її "родинним нотаріусом Маркарової". Після цього продажу будівля опинилася у власності сина Авакова.

Журналісти намагалися отримати коментар Маркарової щодо цієї історії, але на їхнє повідомлення у месенджері та не відповіла.