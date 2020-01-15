Глава Держгеонадр Роман Опімах: У мене був тільки аванс, 16 тисяч гривень

Новий глава відомства розповів про роль Віктора Пінчука в своєму призначенні на посаду, про долю компаній "Голден деррик" і "Надра України", а також про перспективи створення в галузі цивілізованих правил гри. (рос)

Сфера распределения месторождений нефти и газа десятилетиями оставалась одной из самых коррупционных. Доходило до того, что во времена Леонида Кучмы представители местной элиты дарили соответствующие лицензии на свадьбах.

Месяц назад появился шанс, что скоро все изменится: 8 ноября Государственную службу геологии и недр возглавил человек с чистой биографией Роман Опимах.

В ходе интервью он подтверждает эти ожидания, заявляя о намерении перекрыть все каналы внеконкурсной раздачи специальных разрешений и одновременно наладить процесс привлечения к разработке участков новых крупных игроков.

Опимах хочет продолжать делать ту работу, что успешно делал на должности исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ). Как ему это удастся в сфере, где все построено на неформальных договоренностях? Возможно, ответ на этот вопрос лежит в истории.

Отец чиновника Евгений Опимах при Кучме был начальником зданий АП. При этом зять Опимаха-старшего Александр Каменчук является младшим бизнес-партнером зятя Кучмы Виктора Пинчука по газодобывающим компаниям "Восточный геологический союз", "Интек гео" и "Природные ресурсы".

Тень днепровского миллиардера маячит и за спиной Опимаха-младшего. В АГКУ его руководителем был высокопоставленный сотрудник группы EastOne Виктора Пинчука Даниил Майданник. Параллельно Роман Опимах был помощником народного депутата Ольги Бельковой, которая годами работала в EastOne.

Эти факты не мешают герою интервью отрицать роль Пинчука в своем карьерном взлете. Даже если это неправда, возглавляемая им Госгеослужба не будет напрямую работать в интересах зятя Леонида Кучмы. Почему?

Виктору Пинчуку это не нужно. По данным источников ЭП, бизнесмен не считает газовую отрасль приоритетной для своей группы. Зато он убежден, что именно она может дать толчок для развития его основного бизнеса — производства труб, которые становится все сложнее продавать на внешних рынках.

Собственно, как раз поэтому Пинчук как никто другой заинтересован в построении на газовом рынке цивилизованных правил игры. В этой стратегии ставка на Романа Опимаха, наверное, одно из самых удачных решений.

— Читатели знают о вас немного: до Госгеослужбы вы работали в Ассоциации газовых компаний. Поэтому давайте начнем с биографии.

— Это нужно?

— Читатель должен понимать, кто сегодняшний глава Госгеослужбы.

— Ну, хорошо, но я бы все-таки разделял Опимаха до 8 ноября и Опимаха после 8 ноября, когда он стал государственным служащим и возглавил Госгеонедра. На истории также можем остановиться. В ассоциацию я попал, вернувшись со Штатов. Там я учился десять месяцев, получил повышение квалификации.

Когда вернулся, ассоциация уже была создана. Меня пригласили в нее в качестве первого исполнительного директора. До США я был внештатным советником министра энергетики Демчишина. Отвечал за нефтегазовое направление.

фото дмитра рясного

— Как рядовому человеку стать советником министра? Как это происходит?

— Я тогда работал в Центре экономических реформ при Администрации президента. Чувствовалась нехватка профессиональных, компетентных людей в направлении добычи нефти и газа. Меня пригласил Владимир Демчишин и сказал: "Роман, я знаю, что ты профессионал в этой отрасли и много лет этим занимаешься".

— Чем занималось ФЛП "Опимах Роман Евгеньевич"?

— Я работал над разными проектами. Один из них заключался в сотрудничестве с группой доноров по программе посольства Великобритании.

— Ваш отец владел компанией "Канон". Чем она занималась?

— Это было в конце 1990-х годов. Это были какие-то инициативы или по утеплению объектов теплосети, или по энергоэффективности. Я в деталях не знаю, если честно, но там деятельность особо не пошла.

— После ухода Евгения Опимаха из "Канона" эту компанию возглавил Александр Камянчук. Кто это?

— Директор, который подает отчетность.

— Камянчук имеет прямое отношение к трем газовым компаниям Виктора Пинчука. Как так получилось?

— Наверное, он там работает.

— Получается, Александр Камянчук и Евгений Опимах — бизнес-партнеры?

— Камянчук — это муж моей сестры.

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— Ваше сегодняшнее назначение и назначение в ассоциацию имеет отношение к Пинчуку?

— Вообще не имеет.

— Вы были советником Ольги Бельковой, которая работала на Пинчука.

— Да, я был ее внештатным советником. Этот факт пресса может раздувать и интерпретировать с разных сторон.

— Для чего была создана Ассоциации газодобывающих компаний?

— Основная миссия – развивать отрасль. Она была создана в "идеальный шторм": из страны уходили инвесторы, были высокие налоги, низкие цены на газ.

Основная задача была такова: донести власти, что газодобытчики — большой налогоплательщик, который заслуживает на внимание, и что такими необдуманными решениями мы навредим не только отрасли, но и государству.

— Все, что вы делали в ассоциации, было нацелено на построение цивилизованных правил игры. Однако непонятно, зачем членам ассоциации, которые создали бизнесы на нечестных условиях, честные правила.

Может, речь идет просто о том, что все, что можно было разделить, разделили и теперь пора создавать цивилизованные правила игры?

— Можно многое придумывать, но я озвучил принцип, по которому работал. Можно рассматривать также версию, что естественное желание любого бизнеса — капитализироваться. Чем в более понятных условиях ты существуешь, чем интереснее рынок, в котором работаешь, тем больше стоит твой бизнес.

— Как в ассоциации появился Даниил Майданник?

— Не знаю.

— Вы говорили, что нужно разделять Опимаха до 8 ноября и после 8 ноября. Что вы успели сделать за время после 8 ноября?

— Я сосредоточился на трех направлениях. Это те ожидания, которые есть и у президента, и у премьер-министра.

Первое направление — это коррупция, с которой Госгеослужба ассоциируется у 99% респондентов. Этот имидж нужно поменять.

Тут мы начали действовать по нескольким направлениям: у нас прошли кадровые изменения и проходят конкурсы на замещение вакантных должностей. Плюс мы намерены минимизировать контакт субъектов рынка с чиновническим аппаратом. Мы предложили это сделать через введение онлайн-кабинета пользователя.

Второе направление — привлечение инвесторов. Мы хотим убрать все варианты неаукционного получения специальных разрешений. Хотим предложить инвесторам понятные объекты для вложений на прозрачных условиях.

Также мы занялись промоушеном конкурсов по распределению углеводородной продукции, которые стартовали. Во время недавней поездки в Лондон в офис EBRD презентовали потенциальным инвесторам три проекта.

Третье направление — повышение эффективности разработки недр. У нас есть проблема "спящих" лицензий. Мы предлагаем принять правило: если у вас на четвертый год с момента получения лицензии не началась добыча, вы начинаете оплачивать прогрессивный налог за удержание нефтегазовых площадок.

— Правда ли, что большинство месторождений "Укргаздобычи" истощено?

— Да.

фото дмитра рясного

— Как вы относитесь к обновленной стратегии "Укргаздобычи", в которой приоритетом обозначена не добыча, а финансовый результат?

— Такая политика может иметь место. Ее часто используют частные компании, которые листингуются в Штатах. Однако в случае с государственными предприятиями я таких примеров не знаю. Может, я недостаточно осведомлен.

Мы хотим достичь энергетической независимости, но при этом говорим, что, пожалуй, мы будем импортировать газ, нежели его добывать. Речь не просто в молекулах газа. После закупки импортного газа в Украине остается аж 2% потраченных на него денег, а если вы добываете, то реинвестируются 35-65%.

— В каких случаях Госгеослужба может отобрать лицензию у компании?

— Мы можем приостановить лицензию на какое-то время, но ее аннулирование происходит исключительно через суд. Дальше нужно что-то объяснять?

— Вернемся к "спящим" лицензиям. Госгеонедра столкнутся с проблемой: компании, которых вы будете пытаться лишить "спящих" лицензий, пойдут в суд и остановят ваше решение.

— Не совсем так. Будет нарастать их налоговая задолженность перед государством. Применение подобных механизмов (use or drop — используй или бросай) широко распространено в добывающих странах. Их преимуществом является отсутствие возможностей для субъективизма у контролирующих органов. Таким образом, мы создаем равные правила для всех.

— Будете ли вы инициировать отмену законодательного правила, которое разрешает передачу лицензии от материнской компании своим "дочкам"?

— А в чем проблема с этой нормой?

— Один из крупных "клиентов" Госгеонедр — компания "Голден деррик".

У нее было около 18 лицензий и все они были выданы на внеконкурсной основе. Ранее Госгеослужба намеревалась отобрать эти участки у компании в связи с нарушением правил выдачи. Однако сейчас это невозможно, потому что лицензии переданы "дочкам" компании "Голден деррик".

— Если дочерняя компания берет у материнской лицензию, то вместе с ней она берет и все обязательства по этой лицензии. Если не выполняется программа работ, то это уже ответственность той компании, на которую оформлена лицензия. То есть здесь нет никакой разницы.

Если же мы говорим о правилах переуступки, то международные компании рассматривали такое ограничение как барьер. Если я владею компанией, на которую оформлено три лицензии, и одну из них хочу продать или привлечь партнера в качестве акционера, то раньше сделать это было невозможно.

Напомню: правило продажи лицензий не распространяется на госпредприятия. Хотя целесообразно было бы разрешить их передачу другим госкомпаниям.

— Является ли это плюсом? Если "Укргаздобыча" переполнена истощенными месторождениями, то было бы правильно продать их более мелким компаниям, а себе набрать крупных свежих площадок.

— Это более комплексный вопрос. "Укргаздобыча" на данном этапе предложила форму сотрудничества, которая может заинтересовать инвесторов для вхождения в разработку истощенных месторождений.

— Как это будет работать?

— Суть в том, что инвестор получает финансовую компенсацию, привязанную к приращенному им объему газа или нефти. "Укргаздобыча" предлагает под такие проекты 13 месторождений суммарной добычей около 300 млн куб м газа в год.

— Вы говорили, что словацкая Nafta отказалась от участия в проекте разработки Юзовской площади. Однако после вашего заявления последовало опровержение. Можете объяснить, что происходит?

— Холдинг EPH (Energetický a průmyslový holding, as., вертикально інтегрована енергетична група, яка володіє активами в 12 млрд євро в Чехії, Словаччині, Німеччині, Італії, Великобританії, Польщі та Угорщині з головним офісом в Празі. — ЕП) давал гарантию, что он готов участвовать в проекте разработки Юзовского месторождения.

Потом конкурс в его интересах выиграла компания Nafta, и сейчас EPH отозвал выданную Nafta гарантию на 200 млн долл.

Если они видят продолжение участия в СРП вместо Shell, то им нужно или подтвердить гарантию, или возникает необходимость выполнить минимальные инвестиционные обязательства по разработке участка (410 млн долл).

Листопад 2019. Гончарук представляє нового керівника Держслужби геології і надр фото znaj.ua

— Госгеонедрам принадлежит НАК "Надра Украины". Что с ней будет?

— Я хотел бы начать с того, что у нее поменяли руководителя. Сегодня я представил Тараса Кузьмича коллективу. Это менеджер с многолетним опытом. У него есть широкое видение процесса, и я думаю, что он справится с реформированием компании, повышением качества ее работы.

— "Надра Украины" раздала много активов. Что ей принадлежит?

— Она является стороной двух СРП по Юзовской и Олесской площадках, владеет десятком нефтегазовых лицензий. Основная их часть не разрабатывается.

У нее есть скважины на участках других недропользователей, которые они сдают в аренду. Это ее основной источник доходов. У компании есть геологические институты в Полтаве, Львове и Чернигове, несколько объектов недвижимости.

Перед новым председателем правления поставлена четкая задача: предложить пути развитии предприятия. Они могут быть разными: от кардинальных (приватизация, ликвидация) до умеренных (реорганизация, поиск партнеров).

— Обяжете ли вы Кузьмича переоценить потерянные активы и вернуть их? Например, учредительную долю в "Голден деррик", которую бывший глава "Надр Украины" на неконкурсной основе передал в частные руки.

— Мы проведем внешний аудит. Историю, о которой вы говорите, я не готов комментировать. Посмотрим. Обратим внимание на все подобные кейсы.

— Какая у вас зарплата?

— Я еще, по-моему, не получил за месяц зарплату, у меня был только аванс. 16 тыс грн.

— Как за это жить честно?

— Сложно. Этот вопрос мы подымаем на высоком уровне. Можно перетерпеть, но это касается не только топ-руководства, это касается всех госслужащих. Требовать от людей честной работы за 8 тыс грн в месяц сложно.