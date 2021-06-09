Уряд виділив 800 мільйонів із "ковідного" фонду на доплату співробітникам МВС

Уряд виділив Міністерству внутрішніх справ 800 млн грн із держбюджету за рахунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками".

Про це йдеться у постанові Кабміну № 588 від 9 червня, опублікованій на Урядовому порталі.

Зазначається, що апарату МВС передбачено 71,599 млн грн для здійснення доплати медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МВС, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

Державній прикордонній службі - 30,8 млн грн - "для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення" на період дії карантину, встановленого Кабміном, а також - медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

Нацгвардії - 16,6 млн грн - для здійснення доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

ДСНС - 1,7 млн грн - для здійснення доплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

А також - медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

Найбільша сума передбачена Нацполіції - 679,261 млн грн - для здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину.

Нагадаємо:

Раніше народний депутат від "Голосу" Інна Совсун заявила, що Кабінет міністрів на додатковому засіданні у середу розгляне пропозицію виділити 800 млн грн із фонду боротьби з Covid-19 на доплати працівникам структур Міністерства внутрішніх справ.

Совсун нагадала, що минулого разу аудит виявив у МВС порушення на суму 26,5 млн грн.

За словами парламентарки, гроші з "ковідного фонду" також пішли на доплати до лікарень МВС, де не було пацієнтів із пневмонією або навіть із підозрою на Covid-19.

Депутатка зазначила, що працівникам призначили доплати за час перебування у відпустці, на лікарняному і на навчанні: прикордонники і поліція отримували гроші без підтвердження фактів забезпечення правопорядку в умовах безпосереднього контакту з населенням.

"Ковідний фонд" було створено після початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 навесні 2020 року.

10 червня 2020 року на доплати поліції з нього було виділено 2,249 мільярда гривень, а 13 червня – додаткові кошти, імовірно 1,979 мільярда гривень.

Впродовж 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використали 89% передбачених коштів, або 63,7 млрд грн, за загальним фондом держбюджету, а також 2,8 млрд грн зі спеціального фонду.

Економічна правда