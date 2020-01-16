Курс валют на 16 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,07 - 24,09 гривні;
Євро – 26,85 - 26,88 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,95 – 24,14 гривні. Євро купують по 26,53 гривні, продають по 26,90 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,03 - 24,12 гривні, євро - 26,64 - 26,78 гривні.
Нагадуємо:
15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.
15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 16 січня на рівні 23,98 гривні за долар.
Економічна правда
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