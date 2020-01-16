Курс валют на 16 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

16 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,07 - 24,09 гривні;

Євро – 26,85 - 26,88 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,95 – 24,14 гривні. Євро купують по 26,53 гривні, продають по 26,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,03 - 24,12 гривні, євро - 26,64 - 26,78 гривні.

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 16 січня на рівні 23,98 гривні за долар.

Економічна правда