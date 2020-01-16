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Офіційний курс: долар вже коштує більше 24-х гривень

Четвер, 16 січня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 16 січня на рівні 24,02 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,68 (на 15 січня – 26,59 гривні)

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.

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