Офіційний курс: долар вже коштує більше 24-х гривень

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 16 січня на рівні 24,02 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,68 (на 15 січня – 26,59 гривні)

Нагадуємо:

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,03 – 24,05 гривні за долар.