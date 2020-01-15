Курс валют на 15 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 23,95 - 23,97 гривні;
Євро – 26,64 - 26,66 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,87 – 24,10 гривні. Євро купують по 26,42 гривні, продають по 26,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 23,95 - 24,04 гривні, євро - 26,50 - 26,53 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 15 січня на рівні 23,97 гривні за долар.
14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.
14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua