Курс валют на 15 січня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,00 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,95 - 23,97 гривні;

Євро – 26,64 - 26,66 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,87 – 24,10 гривні. Євро купують по 26,42 гривні, продають по 26,80 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,95 - 24,04 гривні, євро - 26,50 - 26,53 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 15 січня на рівні 23,97 гривні за долар.

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,05 – 24,10 гривні за долар.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

Економічна правда