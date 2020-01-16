Курс валют на 16 января: межбанк, наличный и "черный" рынки
16 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,07 - 24,09 гривни;
Евро - 26,85 - 26,88 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 23,95 - 24,14 гривни. Евро покупают по 26,53 гривни, продают по 26,90 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,03 - 24,12 гривни, евро - 26,64 - 26,78 гривни.
Напомним:
15 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,97 - 24,00 гривни за доллар.
15 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,03 - 24,05 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 16 января на уровне 23,98 гривни за доллар.
Экономическая правда
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