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Між Україною та Сінгапуром зникне подвійне оподаткування

Середа, 15 січня 2020, 10:25
 

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи".

За його ухвалення проголосували 327 народних депутатів, повідомляє "Укрінформ".

Верховна Рада ратифікувала Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, вчинений 16 серпня 2019 року в м. Києві, який набирає чинності з дати останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення Договірними Державами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Необхідність укладення цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із Сінгапурською Стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Угоди між урядом України і урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

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Сінгапур податки

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