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Между Украиной и Сингапуром исчезнет двойное налогообложение

Среда, 15 января 2020, 10:25
 

ВР приняла закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения".

За его принятие проголосовали 327 народных депутатов, сообщает "Укринформ".

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы, совершенный 16 августа 2019 в г. Киеве, который вступает в силу с даты последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о завершении Договаривающимися Государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Необходимость заключения этого Протокола объясняется тем, что в процессе переговоров с Сингапурской Стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

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Сингапур налоги

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