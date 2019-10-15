Сінгапур планує першим у світі заборонити рекламу солодких напоїв

Місто-держава Сінгапур наступного року планує заборонити рекламу напоїв із підвищеним вмістом цукру.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Едвін Тонг, повідомляє CNN.

Заборона поширюватиметься на усі медіаплатформи, включно з друкованими виданнями, інтернет-медіа та телебаченням. Вона торкнеться всіх солодких газованих напоїв, соків, питних йогуртів, розчинної кави тощо.



Відтепер виробники солодких напоїв зобов’язані маркувати товари спеціальними позначками.

За словами Тонга, це лише перші кроки для боротьби з діабетом. Також розглядають повну заборону надмірно солодких напоїв і запровадження обов’язкових фізичних вправ.

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру досліджуватиме думку споживачів та працівників індустрії протягом кількох наступних місяців. Вже наступного року сподіваються запровадити заборону.

У сінгапурському представництві Coca-Cola заявили, що вітають такі заходи, і запевнили, що заборона не надто відіб’ється на компанії, адже вже випускають напої без цукру або з його мінімальним вмістом.



Нагадаємо:



Кожен сьомий житель Сінгапуру має діабет. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди, які вживають одну-дві банки солодкого напою на день, ризикують захворіти на діабет другого типу на 26% більше, ніж ті, хто вживає такі напої рідко.