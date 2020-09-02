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Кабмін підтримав відкриття авіасполучення із Сінгапуром та Ісландією

Середа, 2 вересня 2020, 18:45
 

Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив підписання угод про повітряне сполучення із Сінгапуром та Ісландією.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Незважаючи на кризу авіаційної галузі у всьому світі, пов’язану з пандемією COVID-19, ми продовжуємо роботу з розширення переліку країн, з якими співпрацюємо в авіаперевезеннях. Ми готуємось до укладення двох міжурядових угод про повітряне сполучення з Сінгапуром та Ісландією.

Сьогодні відповідними розпорядженнями Уряд схвалив проєкти цих угод та уповноважив голову Державної авіаційної служби підписати їх від української сторони", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначається, що угоди визначатимуть порядок регулювання міжнародних польотів під час експлуатації договірних ліній, порядок призначення авіапідприємств, а також - встановлюватимуть умови, відповідно до яких авіапідприємствам надаватимуться та скасовуватимуться дозволи на виконання регулярних польотів.

Крім цього, угода з урядом Ісландії дозволить регулювати процедуру інспектування авіапідприємств на відповідність стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Економічна правда

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авіа Кабмін Сінгапур Ісландія

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