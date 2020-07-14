Всі розділи
Укр / Рус

Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40%

Вівторок, 14 липня 2020, 13:45
 

ВВП Сінгапуру обвалився на 41,2% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом, що стало рекордним падінням.

Про це свідчать попередні офіційні статистичні дані, передає "Інтерфакс-Україна".

Економіка увійшла в технічну рецесію, яка фіксується при скороченні ВВП в поквартальному вираженні два квартали поспіль, вперше з 2009 року.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували падіння ВВП на 35,9%.

У річному вираженні економіка Сінгапуру обвалилася на 12,6%, темпи падіння також стали рекордними, відображаючи негативні наслідки пандемії коронавірусу для економіки.

Експерти в середньому очікували падіння ВВП в річному вираженні на 10,5%. ВВП в першому кварталі скоротився на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Обсяг промислового виробництва в Сінгапурі в другому кварталі зменшився на 23,1% в порівнянні з попереднім кварталом, в річному вираженні виробництво зросло на 2,5%. Обсяги будівництва впали на 95,6% в поквартальному вираженні і на 54,7% - в річному, спад в сфері послуг становив 37,7% в поквартальному вираженні і 13,6% - в річному.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Сінгапур економіка коронавірус фінансова криза

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Між Україною та Сінгапуром зникне подвійне оподаткування 15 січня 2020, 10:25
Сінгапур планує першим у світі заборонити рекламу солодких напоїв 15 жовтня 2019, 13:26
Податковий рай і швидкий старт. Навіщо починати бізнес в Гонконгу 15 липня 2019, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!