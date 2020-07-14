Економіка Сінгапуру обвалилася на рекордні 40%

ВВП Сінгапуру обвалився на 41,2% у другому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом, що стало рекордним падінням.

Про це свідчать попередні офіційні статистичні дані, передає "Інтерфакс-Україна".

Економіка увійшла в технічну рецесію, яка фіксується при скороченні ВВП в поквартальному вираженні два квартали поспіль, вперше з 2009 року.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, в середньому прогнозували падіння ВВП на 35,9%.

У річному вираженні економіка Сінгапуру обвалилася на 12,6%, темпи падіння також стали рекордними, відображаючи негативні наслідки пандемії коронавірусу для економіки.

Експерти в середньому очікували падіння ВВП в річному вираженні на 10,5%. ВВП в першому кварталі скоротився на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Обсяг промислового виробництва в Сінгапурі в другому кварталі зменшився на 23,1% в порівнянні з попереднім кварталом, в річному вираженні виробництво зросло на 2,5%. Обсяги будівництва впали на 95,6% в поквартальному вираженні і на 54,7% - в річному, спад в сфері послуг становив 37,7% в поквартальному вираженні і 13,6% - в річному.