Україна скоротила виробництво цукру майже на 20%

У 2019/2020 маркетинговому році в Україні виготовили 1,48 мільйонів тонн цукру - це на 19% менше, ніж попереднього року.

Про це повідомляє прес-служба НАЦУ "Укрцукор".

Зазначається, що всього в сезоні 33 цукрових заводи, які переробили 9,84 млн тонн цукрових буряків - це майже на третину менше, ніж попереднього року.

"Як бачимо, суттєве зменшення кількості сировини потягнуло за собою скорочення виробничих потужностей і, як наслідок, зменшення виробництва цукру в цілому", - заявила заступник голови правління асоціації Руслана Яненко.

В асоціації зазначають, що останні 3 роки у світі спостерігався профіцит цукру. Він вплинув і на України, де почали засівати менші площі цукровими буряками.

Повідомляється, що трійка лідерів-виробників цукру виглядає незмінною: Вінницька обл. – 331,9 тисяч тонн, Хмельницька обл. – 192,8 тисяч тонн, замикає трійку Тернопільська область з показником 186,4 тисяч тонн.

Економічна правда