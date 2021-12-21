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Roshen Порошенка оштрафували на 280 мільйонів за монополізм

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:33
 
SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

21 грудня 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень. 

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

Доповнюється…

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Roshen Порошенко АМКУ цукор

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