Roshen Порошенка оштрафували на 280 мільйонів за монополізм

Іван Фурсін: я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу" Як створювалося "Росукренерго", чим Дмитро Фірташ був вигідний для Росії, чи заробляв на постачанні газу президент, про дружбу з Сергієм Льовочкіним, спільні бізнес-проекти, і боротьбу за завод з екс-головою ОП Андрієм Богданом.(рос)

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