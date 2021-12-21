Roshen Порошенка оштрафували на 280 мільйонів за монополізм
Вівторок, 21 грудня 2021, 17:33
21 грудня 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.
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