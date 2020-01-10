Украина сократила производство сахара почти на 20%

В 2019/2020 маркетинговом году в Украине произвели 1,48 миллиона тонн сахара - это на 19% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба НАЦУ "Укрцукор".

Отмечается, что всего в сезоне работали 33 сахарных завода, которые переделали 9,84 млн тонн сахарной свеклы - это почти на треть меньше, чем годом ранее.

"Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", - заявила заместитель главы правления ассоциации Руслана Яненко.

В ассоциации отмечают, что последние 3 года в мире наблюдался профицит сахара. Он повлиял и на Украину, где начали засевать меньше площади сахарной свеклой.

Сообщается, что тройка лидеров-производителей сахара выглядит неизменной: Винницкая обл. - 331,9 тысяч тонн, Хмельницкая обл. - 192,8 тысяч тонн, замыкает тройку Тернопольская область с показателем 186,4 тысяч тонн.

Экономическая правда